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Восемь спален и два бассейна: Кейт Уинслет похвасталась домом за 3,5 млн. фунтов стерлингов

Сегодня, 10:43

Голливудская актриса и звезда кинофильма «Титаник» Кейт Уинслет впервые похвасталась своим пляжным домом в Великобритании. Сообщается, что в особняке знаменитости присутствуют восемь спален и целых два бассейна.

42-летняя актриса и мать троих детей Кейт Уинслет никогда ранее не показывала свой дом и всегда тщательно скрывала подробности личной жизни. Однако теперь Уинслет готова показать поклонникам свою гордость, а именно дом в графстве Сассекс за 3,5 млн. фунтов стерлингов. По словам Кейт, дом станет местом для съемок нового кинофильма Blackbird, ремейка популярной датской драмы «Тихое сердце».

Уинслет покажет свой дом в стиле 17-го века, в котором она живет вместе с супругом Недом Рокнроллом и детьми Мией, Беар и Джо. Сообщается, что фильм Blackbird выйдет на большие экраны в 2020 году.


Светлана Славянская
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