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| | «Дешевая постанова старой лицемерки»: Бузову попросили отстать от Романа Гриценко

«Дешевая постанова старой лицемерки»: Бузову попросили отстать от Романа Гриценко

Сегодня, 11:15

Пользователи обратились к знаменитости после того, как долгое время наблюдали за «отношениями» молодых людей на «Доме-2».

 

Многие зрители и пользователи, насмотревшись на то, как Ольга Бузова то притягивает Романа Гриценко, то отталкивает его, попросили артистку отстать от парня. По их мнению, сколько можно не давать молодому человеку создавать отношения с девушками на проекте. Бузова сама не заводит с Гриценко роман, но и не дает о себе забыть. Один из подписчиков исполнительницы написал, что хватит Ольге устраивать истерики со слезами на телестройке, все уже давно поняли, что все это «дешевая постанова старой лицемерки». Помимо этого Ольгу попросили почаще смотреть в зеркало, ведь не может 32-летняя знаменитость выглядеть на все 50. Ведь с такими деньгами можно было бы и привести себя в более подобающий вид.

Из-за своей внешности и поведения Бузова даже рядом не стоит с Пинчук, которая пришла покорять сердце Романа Гриценко. Однако из-за Ольги парень не может наладить отношения с девушкой. Также подписчик в завершении заявил, что с такой старческой внешностью и количеством косметики, которую наносят на лицо, чтобы Бузова выглядела привлекательно, ей только стариков в ухажоры завлекать.


Анна Котова
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