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| | Баста опубликовал трогательный снимок с дочерью в бассейне

Баста опубликовал трогательный снимок с дочерью в бассейне

Сегодня, 03:30

Музыкант часто публикует в своем аккаунте кадры со съемочных площадок и нарезки клипов, а фото с семьей у него почти нет. 

 

Василий Вакуленко, он же Баста, нечасто радует своих подписчиков изображениями с женой и дочерями. Если такие снимки и появляются на его странице, то они вызывают бурю восторга у его фанатов. Судя по таким кадрам, рэп-исполнитель очень тепло относится к детям, а те отвечают ему взаимностью.

Накануне Василий обнародовал кадр, где запечатлен с дочерью Василисой в бассейне. На фотографии девочка обнимает звездного отца за шею. Рассматривая новый пост Басты, подписчики называют его счастливчиком и одним из самых лучших отцов в мире. «Сколько нежности, любви и тепла в этом фото», - написал один из поклонников ростовского музыканта.

Дочь

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Вакуленко прежде заявлял, что именно дочерей, а не успехи в рэпе, считает своим наиболее важным достижением в жизни. Его старшая дочь Мария обучается иностранным языкам и верховой езде, а младшая Василиса интересуется кулинарией и балетом.


Никита Готский
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