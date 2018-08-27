Баста опубликовал трогательный снимок с дочерью в бассейне

Музыкант часто публикует в своем аккаунте кадры со съемочных площадок и нарезки клипов, а фото с семьей у него почти нет.

Василий Вакуленко, он же Баста, нечасто радует своих подписчиков изображениями с женой и дочерями. Если такие снимки и появляются на его странице, то они вызывают бурю восторга у его фанатов. Судя по таким кадрам, рэп-исполнитель очень тепло относится к детям, а те отвечают ему взаимностью.

Накануне Василий обнародовал кадр, где запечатлен с дочерью Василисой в бассейне. На фотографии девочка обнимает звездного отца за шею. Рассматривая новый пост Басты, подписчики называют его счастливчиком и одним из самых лучших отцов в мире. «Сколько нежности, любви и тепла в этом фото», - написал один из поклонников ростовского музыканта.

Дочь A post shared by Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) on Aug 25, 2018 at 4:25am PDT

Вакуленко прежде заявлял, что именно дочерей, а не успехи в рэпе, считает своим наиболее важным достижением в жизни. Его старшая дочь Мария обучается иностранным языкам и верховой езде, а младшая Василиса интересуется кулинарией и балетом.

Никита Готский