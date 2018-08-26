Автомобиль мечты: Канье Уэст подарил Ким Кардашьян новый внедорожник

Ким Кардашьян от своего любимого мужа рэпера Канье Уэста получила в подарок автомобиль мечты. Недавно знаменитость похвасталась новым внедорожником кислотного цвета.

Звезда реалити-шоу и косметический магнат Ким Кардашьян похвасталась перед интернет-поклонниками своим новым подарком, которым её порадовал муж. Знаменитость сообщила, что Канье Уэст подарил ей неоново-зеленый Mercedes G550 4?4, который Ким арендовала во время своей недавней поездки в Майами, штат Флорида.

random surprise from Kanye A post shared by Kim Kardashian Snapchats ???? (@kimkardashiansnap) on Aug 25, 2018 at 10:16am PDT

Звезда призналась, что увидела автомобиль, когда вернулась со спортивного зала и подарок буквально тронул её до слез. Напомним, что на прошлой неделе Ким и Канье были в Майами на свадьбе, где они арендовали не одну, а сразу две неоновые машины, чтобы они соответствовали новому кислотному парику Кардашьян.

Светлана Славянская