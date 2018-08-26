Любовь Успенская раскрыла «правду» о своем молодом лице

Фанаты давно заподозрили, что шансон-певица злоупотребляет пластикой и силиконом.

Любовь Успенская уже давно заслужила славу «силиконовой женщины». Певица выглядит неестественно молодой и сияющей. Перебор пластики и силикона особенно заметен по натянутому лицу, на котором нет ни единой морщинки. Фанаты уверены, что без помощи пластического хирурга не обошлось.

Королева шансона решила прокомментировать свою молодость и раскрыла всю «правду» о молодом лице и о том, как ей удается выглядеть на десятки лет моложе. На опубликованном в соцсети видео Успенская позирует с маской на лице, а рядом с ней находится ее дочь. Певица рассказала, что в мире существует много процедур, благодаря которым можно долго оставаться молодой без пластических операций. Далее она обратилась к дочери, чтобы та подтвердила ее слова. «Ты живой пример», - ответила с улыбкой наследница.









«Правда» Успенской, конечно, не убедила поклонников, которые назвали отговорки артистки враньем. «Не надо вешать лапшу, куда она не вешается, самое главное, чтобы глаза закрывались и не были бы на ушах», «Конечно, вы делали и делаете пластику, уколы и т.д., не нужно отрицать очевидное, такие лица видно издалека, как бы они прекрасно не выглядели», «Все лицо кроёное перекроенное. И от ботокса все лицо опухло», - пишут пользователи. Некоторые обратили внимание, что во время записи видео дочь певицы все время загадочно улыбалась. «А доча прямо угорает от мамаши», - отметили фолловеры, подчеркнув, что даже дочке смешно от наглого вранья матери.

Мирослава Донцова