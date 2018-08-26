«Бузильда накормит всю Россию»: В Санкт-Петербурге появится ресторан Бузовой

Пока информации о дате открытия не сообщается, но точно известно, что он будет. Суть останется прежней: вкусная и быстрая еда по доступным ценам.

32-летняя знаменитость Ольга Бузова не только покоряет отечественный шоу-бизнес, но и взялась за предпринимательство. Этим летом артистка открыла два ресторана в Москве, но она не собирается останавливаться и решила обратить внимание на свой родной город, Санкт-Петербург. Сама исполнительница поведала, что на данный момент идут переговоры о месте расположения ресторана, но меню останется почти таким же, как и в московских заведениях. Однако различия все равно будут, например, Ольга намерена немного изменить внутренний дизайн помещения. Проанализировав последние новости многие пришли к выводу, что Ольга Бузова серьезно взялась за предпринимательство, точнее пищевым бизнесом. Поэтому пользователи пишут, что «Бузильда накормит всю Россию». Например, недавно артистка приобрела хлебозавод в Подмосковье. Скорее всего, производство хлеба начнется осенью. По словам самой Бузовой, ее товар будет отвечать всем требованиям. Также она планирует изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой.

Помимо вышеперечисленного, Бузова намерена в скором времени выпустить свою линию шоколада. На такую мысль ее натолкнули путешествия по работе: она всегда заказывает кофе, которое приносят с двумя кусочками сладости. Коробка будет выглядеть в виде поцелуйчиков, а первыми дегустаторами стали друзья артистки, которым понравились сладкие подарки.

Анна Котова