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| | «Эффектно»: Упавший в студии Малахов взорвал Сеть

«Эффектно»: Упавший в студии Малахов взорвал Сеть

Сегодня, 09:48

Фото распластавшегося на съемочной площадке телеведущего стало продолжением флешмоба «падающие звезды».

 

Ведущий программы «Привет, Андрей!» поделился с подписчиками в Instagram забавным кадром. На снимке Андрей Малахов запечатлен в позе «внезапно упавшего человека». Кадр сделан так, как будто ведущий только что свалился с лестницы. Правдивости картине добавили разбросанные в студии бумаги и задранный костюм Малахова. С подписи к снимку стало ясно, что Андрей упал не по-настоящему. Снимок специально подготовлен для флешмоба #fallingstars2018. «Ooops.. i did it again! Принимаю эстафету», – написал Малахов. Также телеведущий отметил, что передает эстафету Тине Канделаки (и ждет фото из зала), Ксении Собчак (фото на лодке), а также призвал подготовиться Рому Желудя, Елену Север и дочь Киркорова Аллу-Викторию. Упавший Малахов взорвал Сеть, а фото быстро набрало тысячи лайков. «Эффектно!», «Андрюша, ты лучший», «Ваше чувство юмора всегда восхищает», «Меня без челленжа на днях угораздило», «Правдоподобно», - пишут пользователи.

Флешмоб #fallingstars2018 запущен DJ Smash в конце июля. Музыкант поделился снимком, на котором он запечатлен лежащим у трапа самолета. К флешмобу решили присоединиться не только звезды, но и обычные фолловеры. На сегодня подобных публикаций насчитывается около 5 тысяч.


Мирослава Донцова
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