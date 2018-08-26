«Заморозила она, глупости!»: Пугачева не является мамой для Гарри и Лизы, считают в Сети

После того, как в сети появилось архивное видео Галкина с дочкой, поклонники решили, что настоящей матерью детей знаменитости была красивая блондинка.

На видео счастливые родители Максим Галкин и Алла Пугачева играют с дочкой Лизой, которой на момент съемок было всего полтора года. После просмотра записи многие пользователи задались вопросом, кто же является настоящей матерью детей звезд. Дело в том, что у Лизы белые волосы, которые даже с возрастом не поменяли цвет. Именно это и натолкнуло на мысль, что Пугачева обманула всех и не является матерью двойняшек. Скорее всего, донором для малышей стала красивая блондинка. Один из подписчиков написал, что 100% матерью девочки является не Пугачева. Слова артистки, что она давно заморозила яйцеклетки, являются глупостью, так как в то время данная процедура не практиковалась: «чудо ребенок!!!! А кто вот мама этой девочки!!!???уж конечно не Пугачева !!!какие яйцеклетки!!!детский лепет....заморозила она,глупости !в те годы я вообще сомневаюсь что это практиковалось,да и ей это было не нужно,думала она про это???!!!».

Однако по поводу того, что Пугачева является матерью Гарри есть несколько сомнений. Во-первых, волосы у мальчика темные, как у Галкина. Во-вторых, Гарри похож на юмориста. Некоторые говорят, что малыш точно ребенок знаменитостей. Другие сомневаются в этом, так как на лицо все признаки родства именно с Максимом, а от Аллы Борисовны нет ничего. Это может означать, что отцом двойняшей действительно стал Максим Галкин, а вот женские клетки Алла не предоставила в силу возраста, потому был выбран донор. Поклонники в соцсетях убеждены, что знаменитости совместно выбирали женщину, внешне похожую на Примадонну, чтобы общественность не заподозрила обмана. «Диванные эксперты» убеждены, что Алла Пугачева не является мамой для Гарри и Лизы, что бы она ни говорила о сохранении яйцеклеток. В Сети считают, что Пугачева так поступила исключительно ради детей - если к мнению общественности она равнодушна, то допустить отречения собственных детей от ненастоящей матери она не готова.

Именно благодаря всем этим нюансам и, так сказать, маленькому расследованию, поклонники решили, что никаких яйцеклеток Пугачевой суррогатной матери не вводили - донором была другая женщина. Однако, это не помешало пользователям восхищаться родительскими качествами звезд, которые с самого рождения занимались воспитанием, а уже сейчас плоды данного процесса на лицо, так как дети выросли умными и воспитанными.

Анна Котова