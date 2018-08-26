«Плачь, Алла»: Постаревшей Пугачевой напомнили, как она «шла по трупам» на эстраде

В Сети разворошили старые «грехи» певицы и пристыдили артистку за мерзкое отношение к людям, за «войну» ради главенства на сцене.

Алла Пугачева популярна, как и много лет назад, но сейчас ее популярность сводится только к сплетням и осуждениям. Очередные обвинения в адрес Примадонны посыпались после того, как пользователи увидели рождественское видео, опубликованное Пугачевой на странице в соцсети. «Дай Бог, чтобы у вас были слезы не от горя, а от надежды на лучшее, радостные слёзы», - произносит в ролике Алла Борисовна.

Доброе видео вызвало у подписчиков негативные эмоции. Фолловеры выразили уверенность, что Пугачева грустит по прошлой жизни – скучает по успешной карьере, построенной за счет травли других артистов, по молодости, которую уже не вернуть даже с помощью лучших пластических хирургов. Постаревшей певице напомнили, как она «шла по трупам» на эстраде, когда занималась своей карьерой, заметив, что на сцене она давно не главная. «Как не хочется стареть, да? Обидно, что на сцене рулишь уже не ты… Ну не грусти Бог тебя простит за то, что ты многих «съела» соперников, растоптала их карьеру, а теперь плачь, Алла, плачь», - пишут комментаторы.

За свою активную эстрадную деятельность певица благородно протянула руку помощи не одному молодому исполнителю, но и оставила без популярности Примадонна также многих не по причине отсутствия таланта, а из-за личных интересов. Сейчас, несмотря на свой авторитет, Алла Борисовна никому не помогает продвинуться по сцене. Зато в «молодости» не только могла продвинуть на эстраде, но и «подвинуть» со сцены конкурентов. Валентина Легкоступова («Ягода-малина»), Ольга Зарубина («На теплоходе музыка играет») – «жертвы» интриг Аллы Пугачевой. Список участников «Песни года» также окончательно утверждала Примадонна. Однажды певица исключила по непонятным причинам из перечня певицу МакSим, возможно, увидев в ней серьезную соперницу. Конфликтовала знаменитость и с другими яркими звездами отечественной эстрады - Софией Ротару, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой и Лолитой Милявской. Возможно, с ними отношения остаются натянутыми до сих пор у Примадонны из-за того, что певиц не удалось сместить со сцены и затмить их своим талантом.

Звезда Аллы Борисовны давно погасла. Состарившаяся Пугачева остается кумиром отцов и матерей, а современная молодежь принимает артистку, как «пережиток» прошлого, как бабушку на пенсии. Если раньше шоу-бизнес не обходился без мнения Аллы Пугачевой, то сейчас ее не спрашивают «кому быть артистом, а кому не быть». Алла Борисовна осталась вне игры по причине возраста. Даже экс-супруг артистки Филипп Киркоров с легкостью адаптировался под молодую публику и по-прежнему продолжает покорять эстраду.

Мирослава Донцова