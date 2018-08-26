Недостаток мужского внимания у Седоковой замечают сами мужчины

Седокова готова предать образ сильной и независимой женщины ради мужского внимания.

Для Анны Седоковой стало открытием, что её социальные сети попали в немилость к мужской части её аудитории. В частности, мужчины заметили, что её Instagram-аккаунт стал слишком грустным. Комментаторы согласились, что в последнее время певица публикует недостаточно красочных снимков, а под фото почти всегда красуется философская цитата. Такое положение дел совершенно не обрадовало певицу. В погоне за мужским вниманием Седокова решила полностью поменять направление своего профиля. Начать она решила с забавного видео. На записи Анна якобы заснула на ленте выдачи багажа в аэропорту.

Часть фанатов не поддержала рвение певицы прогибаться под общественное мнение. Поклонники уверены, что Instagram-аккаунт, как и другие страницы в социальных сетях, должны отображать внутренний мир человека. «Всем нравиться невозможно, так зачем стараться?», - поинтересовалась у Анны Седоковой подписчица. Сами мужчины не ожидали, что их слова воспримут так серьёзно и предложили Анне не сходить с ума. «Ты не обязана развлекать людей и прогибаться под них. Не ожидал, что скажешь такую глупость», - написал под видео один из подписчиков.

Яна Белова