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| | «Грация бегемота»: Собчак соблазняет поклонников «горячим» танцем

«Грация бегемота»: Собчак соблазняет поклонников «горячим» танцем

Сегодня, 09:10

После прославившегося фото с книгой об Адольфе Гитлере в зоне бикини Собчак не стала останавливаться и демонстрирует сексуальность в танце.

Для тех, кто плохо рассмотрел всю привлекательность телеведущей, Ксения Собчак решила устроить очередную демонстрацию. Для зажигательного танца телезвезда выбрала шёлковое платье с откровенными разрезами, оголяющими её ноги почти до нижнего белья. «Горячий» танец был исполнен на фоне заката, который многим пользователям Сети показался более привлекательным.

Как минимум, считают поклонники, у садящегося Солнца нет «грации бегемота», которая сопровождала весь перформанс Собчак. Фанаты попросили перестать их соблазнять неумелыми движениями, а заняться семейными проблемами. Именно в них пользователи рассмотрели активизировавшуюся сексуальность Собчак. Поклонники думают, что Максим Виторган перестал желать супругу, а та старается привлечь к себе внимание провокационными фото и почти соблазнительными видео, вызывая ревность и зависть.


Елизавета Трюфель
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