«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

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«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

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| | Месть разлучнице: Дженнифер Энистон поможет Брэду Питту вернуть детей

Месть разлучнице: Дженнифер Энистон поможет Брэду Питту вернуть детей

Сегодня, 08:58

Американские таблоиды проинформировали, что звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон поможет бывшему супругу Брэду Питту победить Анджелину Джоли в суде и получить единоличную опеку над детьми. Актриса собирается рассказать всю правду о разлучнице Джоли.

Дженнифер Энистон планирует настоящую месть разлучнице Анджелине Джоли, а потому поможет экс-супругу Брэду Питту не только вернуть детей, но и получить единоличную опеку над ними. Сообщается, что Энистон выступит в суде на стороне актера и расскажет о том, каким заботливым отцом является Питт. Также Дженнифер сообщит о неуравновешенной психике Джоли, которая может помешать воспитанию детей.

«Джен более чем готова выступить как свидетель и рассказать, что Брэд - преданный, ответственный папа, который живет трезвой жизнью», - говорит инсайдер. По этой причине Питт и Энистон были в постоянном контакте в течение нескольких месяцев, так как актер надеется, что дети все-таки будут жить с ним.


Светлана Славянская
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