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| | Лайма Вайкуле: Слова об отказе выступать в Крыму журналисты переврали

Лайма Вайкуле: Слова об отказе выступать в Крыму журналисты переврали

Сегодня, 08:42

Артистка решила объяснить свои слова тем, что не может побывать на полуострове из-за запрета, действующего в ее стране.

 

Отечественная артистка Лайма Вайкуле решила прокомментировать свои слова по поводу отказа ехать в Крым. Артистка сообщила, что ее высказывание переврали журналисты. Певица сказала, что на самом деле на вопрос о том, если ее пригласят в Крым она поедет или нет, она ответила, что им запрещено. Певица добавила, что у нее нет негативного мнения о жителях полуострова, как считает пресса, однако выступать там сможет только, когда власти Латвии снимут запрет для артистов. Также Лайма Вайкуле попросила не впутывать ее в политику, так как она просто хочет петь для поклонников. До этого во время общения с прессой перед концертом в Одессе Вайкуле задали вопрос о поездке в Крым. На это она ответила, что ни за какие гонорары не посетит полуостров, так как европейцам запрещено. Также исполнительница сказала, что рада распаду СССР.

Данные высказывания Лаймы вызвали буру среди общественности, а также среди коллег по сцене. После этого уполномоченный Общественного совета МВД Александр Хаминский послал документ министру Владимиру Колокольцеву, в котором попросил проверить концертную деятельность Лаймы Вайкуле по РФ. На это директор исполнительницы заявил, что у певицы есть вид на жительство в России, разрешение на работу, а также она исправно выплачивает налоги, именно поэтому ей не страшны никакие проверки.


Анна Котова
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