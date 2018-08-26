«Похожа на трансвестита»: Алёна Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового образа

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Алёна Водонаева продолжает экспериментировать с новым образом. Недавно знаменитость примеряла на себя облегающий комбинезон и сразу же нарвалась на волну критики от поклонников.

Пользователи Сети высмеяли новый провокационный наряд Алёны Водонаевой, который девушка надела для прогулки в штате Калифорния. Поклонники заявили, что комбинезон неудачно подчеркнул фигуру российской знаменитости, а также показал, что у Водонаевой есть пара лишний килограммов. Некоторые хейтеры и вовсе заявили, что Алены в данном образе и с розовыми волосами напоминает трансвестита.

«Какой гидрокостюм ужасный, сразу же лишний вес выделяется», «Надо пару кг скинуть», «Похожа на трансвестита», «Американцы наверняка думают, что это такой большой транс у них по улицам бегает. Очень нелепа с этими розовыми прицепными волосами, в странном комбинезоне с огромными плечами и в кроссовках 43-его размера», - заявили подписчики в Instagram.

Светлана Славянская