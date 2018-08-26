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| | Джигурду в детстве выгнали из хора за отвратительное пение

Джигурду в детстве выгнали из хора за отвратительное пение

Сегодня, 08:25

Российский шоу-бизнес с распростёртыми объятиями принял артиста, который с самого детства был обделён музыкальным слухом и не мог попадать в тональность.   

В своём Instagram-аккаунте один из самых эпатажных артистов отечественного шоу-бизнеса поделился кадрами с репетиции перед концертом в Юрмале. Вместе с латвийской певицей Оксаной Билерой Никита Джигурда исполнит композицию «Отпускаю ангела» за авторством Игоря Корнилова и Юлии Старостины. Трепетную песню про высокие чувства шоумен исполнит привычным для себя хриплым голосом, пока на фоне будет звучать детский хор. Такой странный тандем вызвал у поклонников артиста недоумение. Он даже позволил своей 8-летней дочери спеть пару строк и признался, что у неё пока проблемы со слухом.

Никита Джигурда рассказал своим поклонникам, как столкнулся с проблемами со слухом в раннем возрасте – отличительной чертой его семейства. Самому артисту тоже пришлось не сладко на пути к славе, ведь преподавателям по вокалу его способности рассмотреть не удалось. Артист рассказал, что его самого в этом возрасте выгнали из детского хора за отвратительное пение. Среди ста человек он стал единственным, кто не попадал в тональность. «Это всё не смотря на азарт и драйв, который исстрогал маленький Джигурда», - описал 57-артист свои эмоции в тот момент.


Яна Белова
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