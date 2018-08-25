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| | Голая Рудова пожаловалась на нехватку любви

Голая Рудова пожаловалась на нехватку любви

Сегодня, 22:27

Актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена обнаженной.

 

Наталья Рудова подписала фото словами: «Всеми нашими поступками движет любовь или ее нехватка». Многие подписчики согласились с мнением актрисы. Они пожаловались, что из-за нехватки любви многие люди становятся подлыми, привлекая к себе внимание ложью и злостью. Поклонники советуют Рудовой брать от жизни всё сполна, пока она еще молодая и привлекательная. Фанаты назвали знаменитость секс-символом. Рудова ранее сообщала поклонникам, что она любит ощущать себя свободной: совершать безумные поступки, наполнять каждый день эмоциями. Она и другим советует поступать таким образом, в этом случае никогда человек не испытает скуки и не впадет в депрессию.

Рудова старается обходиться минимумом макияжа или использовать известные бренды и качественные товары. Актриса следит за своей фигурой и регулярно вводит в свой рацион овощи и фрукты. В душе Рудова романтик, поэтому часто делает фото на крышах зданий и делится снимками со своими подписчиками в социальных сетях.


Домбровский Сергей
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