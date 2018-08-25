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| | Эксперт рассказал, появится ли в России памятник Ольге Бузовой

Эксперт рассказал, появится ли в России памятник Ольге Бузовой

Сегодня, 23:07

Звезде «Дома-2» могут поставить изваяние ещё при жизни. Светская львица проявила себя везде: кино, рекламе, ток-шоу, музыкальных клипах, театре.

 

Количество подписчиков в Instagram Ольги Бузовой больше, чем у 45 президента США Дональда Трампа. Её песни знают наизусть, а ролики с ней набирают миллионы просмотров. Большим вопросом остается то, появится ли в России памятник Бузовой, как это случается с известными людьми, отметившимися в истории России.

Челябинск украшает памятник Александру Розенбауму, хотя сам певец говорит, что монумент воздвигли в память о солдатах, павших на войне, о которых он спел в песне «Черный тюльпан. А в Екатеринбурге поставили памятник Гене Букину, персонажу из сериала «Счастливы вместе». Его роль исполнил Виктор Логинов, он и удостоился чести быть запечатленным в камне. Что Розенбаум, что Логвинов - известные люди, но они не могут сравниться по популярности с Бузовой. На сегодняшний день её без зазрения совести можно назвать самым обсуждаемым человеком России. Так где же памятник?

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения о том, что в Люберцах могут поставить трехметровую скульптуру будущей матери рядом с перинатальным центром. Прообразом женщины должна была стать Ольга Бузова. В результате все это оказалось не более, чем слухами.

Глава округа Владимир Ружицкий рассказал, что данный вопрос «даже не рассматривался и не обсуждался». Фанаты вознегодовали - неужели их кумир мало значит для страны?

Эксперт рассказал, что для того, чтобы в России появился памятник Ольге Бузовой, нужно общественное заявление, которое будет рассматриваться комиссией. Фанаты мечтают увидеть изваяние своей фаворитки, однако не всем идея с установкой такого памятника может показаться адекватной. Часть россиян считают, что Бузова, Киркоров и им подобные лишь способствуют деградации поколения, однако поклонников у знаменитостей от этого меньше не становится. По словам специалиста, если «хайп» вокруг звезды «Дома-2» не закончится в ближайшие несколько лет, она вполне может претендовать на памятник в одном из крупных городов. Хейтеры же ничего не смогут с этим поделать.


Татьяна Преображенская
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