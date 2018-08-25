С таким языком нужно знаешь, чем заниматься: Пугачева публично заткнула рот Вайкуле

И сделала это в прямом смысле, не фигурально, на глазах у всех, в своем любимом ресторане, руками.

Однако хейтерам певицы с прибалтийскими корнями рано торжествовать. О войне между Примадонной и очаровательной Лаймой и речи нет. Оказалось, что две знаменитости просто мило посидели в любимом заведении. Напротив, многим поклонникам Вайкуле показалось, что Алла Борисовна одна из немногих, кто поддержала затравленную многими коллегами по цеху артистку.

Их встреча ознаменовала собой возвращение дуэта «ДАМЫСДЮН». Знаменитости мирно беседовали и шутили про язык. «А ну-ка! Покажи язык! С таким языком нужно знаешь, чем заниматься?», - поинтересовалась Примадонна у визави. «Чем? Языком присыпать?», - невинно предположила Лайма. «Молчать», - рассмеялась Пугачева. После последовали шутки о том, что язык – это такой коварный орган без костей, который может «намолоть» всего, что угодно.

Одни юзеры решили, что своей шуткой Пугачева на самом деле заткнула рот Вайкуле, а другие заявили: «Молодец, осмелилась наплевать на оголтелое стадо и вступилась за подругу». Не секрет, что после слов о крыме прибалтийская певица стала едва ли не изгоем среди коллег. Жестко раскритиковали ее слова Пригожин, Газманов и другие звезды. Пугачева же продолжает дружить с исполнительницей хита «Вернисаж», а теперь еще и наглядно это продемонстрировала.

Дарья Светозарова