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| | «Вырядилась как колхозница»: Елена Воробей едет на свадьбу в деревенском наряде

«Вырядилась как колхозница»: Елена Воробей едет на свадьбу в деревенском наряде

Сегодня, 22:17

Знаменитая юмористка резко сменила имидж и решила узнать, как на это отреагируют ее поклонники.

 

Елена Воробей опубликовала в микроблоге свежее фото, на котором она позирует в необычном образе. Звезда подписала пост так: «Романтическое настроение.Ещё бы)) Ведь я еду на свадьбу».

«Как вам, мои драгоценные и любимые подписчики, такой образ ? Люблю необычные украшения)) На мне такое огромное колье из натурального янтаря, даже не помню, где я его купила. Кажется, на ювелирной выставке российских дизайнеров! Как вам такой вид актрисы с юмором? Не чересчур серьёзный ?», - интересуется мнением фанатов Елена Воробей.

Юмористка, видимо, решила удивить публику, и вырядилась как колхозница для поездки на свадьбу. Деревенский наряд Воробей сложно назвать «чересчур серьезным».

 Общественность стала бурно обсуждать новый стиль своей фаворитки, отметив, что женщине не очень идут массивные украшения: «Лучше без колье... это и для шеи не очень...», «Тяжёлое наверное, как вы на такое решились?))».


Татьяна Преображенская
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