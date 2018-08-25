Кристина Орбакайте в нелепом наряде стала посмешищем на вечеринке

Артистку высмеяли за майку с черепом, надетую под строгий пиджак и брюки. В таком виде исполнительница появилась на pre-party фестиваля «Жара».

Кристина Орбакайте похвасталась перед подписчиками фотографиями в Instagram, снимки жестко раскритиковали. Пользователи высмеяли солистку в нелепом наряде. Юзеры заявили, что у Орбакайте абсолютно нет вкуса, хотя с ее деньгами она может покупать себе вещи очень дорогие, качественные и подходящие к ее типажу. Больше всего подписчиков поразила футболка с черепом, надетая под костюм. Пользователи убеждены, под такой наряд больше подходит однотонная майка. Одним словом, Орбакайте стала настоящим посмешищем на вечеринке. Над ней насмехаются все, кому не лень, и выставляют в нелестном свете в комментариях за отсутствие хорошего вкуса.

Нашлись и защитники, которым наряд Орбакайте показался очень элегантным. Особенно истинным поклонникам понравилась фигура артистки. Орбакайте уже 47 лет, а ее тело по-прежнему выглядит подтянутым и стройным. В своё время она занималась танцами и у неё неплохо это получалось, в отличие от пения. Она конечно завоевала сердца некоторых фанатов, но в большинстве своём слушатели сомнительно относятся к её вокальным данным.

Домбровский Сергей