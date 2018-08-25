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| | В сети появились первые снимки со свадьбы солистки «ВИА Гры» Кожевниковой

В сети появились первые снимки со свадьбы солистки «ВИА Гры» Кожевниковой

Сегодня, 19:49

Анастасия Кожевникова официально зарегистрировала отношения с возлюбленным Кириллом. Торжество было пышным.

 

В интернете появились первые снимки со свадьбы солистки группы «ВИА Гры» Анастасии Кожевниковой. Через время исполнительница и сама опубликовала несколько фото. Отметим, что церемония проходила в Киеве. В сети артистка поблагодарила поклонников за поздравления. О самом избраннике Анастасии ничего неизвестно, только то, что пара встречалась примерно четыре года. На торжестве также присутствовали и остальные солистки группы. На банкете исполнительницы собрались вместе и исполнили несколько совместных композиций.

До этого информировалось, что экс-участница «ВИА Гры» Маша Романова после родов похвасталась стройной фигурой, чем и поразила поклонников. Она также, как и ее подруги не рассказывает о своей личной жизни. Другая экс-солистка группы Татьяна Котова призналась поклонникам, что как только бывает в Армении, старается отдыхать на озере Севан. Недавно она могла и не побывать на озере из-за погоды, но все обошлось.


Анна Котова
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