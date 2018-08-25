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| | "Сломала психику": Ольга Бузова разрушила жизнь сестры разводом с Тарасовым

"Сломала психику": Ольга Бузова разрушила жизнь сестры разводом с Тарасовым

Сегодня, 19:24

Звезда "Дома-2" заявила, что разлюбила бывшего супруга, а её сестра Анна призналась, что теперь боится выходить замуж.

 

Недавно певица, звезда "Дома-2" и автор «Замуж за Бузову» дала понять всем, что ее отношениям с Дмитрием Тарасовым пришел конец не только на бумаге, но и в её сердце. Ольга наконец разлюбила игрока «Локомотива».

Те времена, когда певица тяжело переживала разлуку с Тарасовым, прошли. Однако своей сестре, Анне Бузовой, Ольга просто сломала психику разводом с супругом. Девушка призналась, что с Ольгой у неё очень доверительные отношения, поэтому она долго не могла смириться со страданиями родственницы, а теперь её жизнь разрушена - Анна попросту боится серьезных отношений и брака.


Татьяна Преображенская
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