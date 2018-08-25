Любовница мужа Ани Лорак намекает на скорую свадьбу

В Сети до сих пор обсуждают скандал, связанный с изменой мужа певицы Мурата Налчаджиоглу и его уходом из семьи. В этом частично виновата новая возлюбленная бизнесмена финалистка конкурса «Мисс Украина Вселенная» Яна Беляева, которая постоянно подкидывает новые темы для обсуждения.

Модели понравилось находиться в центре внимания, поэтому она продолжает придерживаться намеченного сценария, а ее провокации принимают все более скандальный характер. Вчера Яна Беляева весело проводила время на свадьбе друзей, выкладывая многочисленные видеоролики в свой аккаунт в соцсети Instagram. В подписи к одному из них красавица даже намекает на скорое бракосочетание, заявив, «Танцую на свадьбе у друзей, а могла бы танцевать на нашей».

В отличие от любовницы своего пока еще мужа Ани Лорак не комментирует ситуацию, позволив себе лишь один «говорящий» жест, снять обручальное кольцо и запечатлеть это на фото. Более того, пока остается неизвестно подала ли пара на развод или оставила все как есть.

Пойда Анна