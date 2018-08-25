Звезда «50 оттенков серого» похвастался шикарным пентхаусом

Популярный 36-летний актер Джейми Дорнан живет не хуже главного героя из популярного кинофильма.

Звезда картины «50 оттенков серого» похвастался шикарным пентхаусом, расположенным в пригороде Лос-Анджелеса. Элитный особняк Дорнана оценивают в 3,2 млн долларов. На данный момент актер занимается благоустройством и ремонтом семейного «гнездышка».

Знаменитость не так давно обзавелся яхтой, а теперь появилась информация от британских СМИ, что один из своих особняков актер выставил на продажу.

В отличие от героя «50 оттенков серого», Джейми Дорнан предпочитает минимализм и натуральный материал в интерьере. Старый пентхаус, построенный в 1959 году, актер превратил в современный коттедж. Стены дома и потолок выполнены из прозрачного стекла. В интерьере американец использовал материал из натурального дерева, гипса и камня, который визуально расширили комнаты. Светлые тона создали дополнительный уют в доме. На территории коттеджа есть бассейн, тренажерный зал, сад и место для барбекю, а также гостевой дом.

Поговаривают, что Джейми Дорнан с семьей планирует переехать в Европу – Францию или Великобританию.

Мирослава Донцова