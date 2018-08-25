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| | «Теперь на ската наступи»: Лягуха-Волочкова в шпагате назло всем снова нырнула в море

«Теперь на ската наступи»: Лягуха-Волочкова в шпагате назло всем снова нырнула в море

Сегодня, 18:24

Морские ежи, как и злые языки недоброжелателей, не способны напугать балерину.

 

Прима-балерина Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом на берегах Греции. На днях звезда получила небольшую травму от морских обитателей. Из-за поранивших стопу ядовитых колючек морского ежа, балерину пришлось госпитализировать. Благодаря своевременной помощи инцидент закончился благоприятно.

Балерина даже не намеревалась прерывать свой отпуск. В очередном видео она сообщила: «Какими бы колючими ни были морские ежи и злые языки недоброжелателей, радость моего отдыха и красоту моей жизни они не уколют! Красота и свежесть моря наполняет энергией!». На кадрах Волочкова в конце «проповеди» назло всем нырнула в море и поплыла в шпагате, словно лягушка.

Преданные фанаты, как всегда, осыпали Анастасию лестными комплиментами, пожелав ей приятного отдыха без ежей. Других лягуха-Волочкова взбесила самоуверенностью и самовлюбленностью. «Теперь на ската наступи», - пишут разгневанные фолловеры. Острые комментарии посыпались в адрес балерины за ее уникальный стиль плавания – «голова торчит из воды», «хребет пережимается», «ноги даже в воде раздвигает». Волочкову снова раскритиковали за один о то же купальник, в котором она появляется на каждом фото. Некоторые предположили, что у нее украли багаж с купальниками. «Снимите этот ужасный купальник, а то за неделю он уж поднадоел», «У вас есть другой купальник?» «Опять один и тот же купальник», - возмущаются пользователи.


Мирослава Донцова
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