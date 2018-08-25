Может, хватить падать? Поклонники устали от «пьяных» шуточек Федункив

Комедийная актриса регулярно обновляет свой Instagram смешными публикациями, но, поклонникам это уже немного наскучило.

Очередной кадр демонстрирует Марину Федункив, «прилегшую» возле эскалатора. Причем не у подножия, что было бы логичнее, а на вершине. В комментарии звезда «Реальных пацанов» упоминает об эстафете, принятой от одного «упавшего» друга. Фанаты тотчас смекнули, что подобный кадр мелькал в профиле Николая Баскова с хэштегом #падающиезвезды.

«Великолепно, Мариночка, смешная Вы», - принялись хвалить знаменитость довольные фолловеры. «Классная, экстравагантная, незашоренная, супер просто!», - не отставали другие поклонники. «Я тоже приняла эстафету, упала на диван после дачи», - рассказала о своем времяпрепровождении фанатка-огородница.

Однако многие поклонники уже устали от «пьяных» шуточек Федункив. «Если троллить пьяниц, то делать это со знанием физики. Упасть вверх невозможно», - заявили некоторые недоброжелатели. «Может, хватит уже падать? Скучно и неоригинально уже», - приобщились к критике остальные комментаторы.

Тем не менее, как сказала однажды героиня Орнеллы Мутти, над упавшим человеком будут смеяться всегда. Это классика. А классика в исполнении Марины в считанные секунды завоевала 11 тысяч лайков.

Дарья Светозарова