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| | Может, хватить падать? Поклонники устали от «пьяных» шуточек Федункив

Может, хватить падать? Поклонники устали от «пьяных» шуточек Федункив

Сегодня, 17:47

Комедийная актриса регулярно обновляет свой Instagram смешными публикациями, но, поклонникам это уже немного наскучило.

Очередной кадр демонстрирует Марину Федункив, «прилегшую» возле эскалатора. Причем не у подножия, что было бы логичнее, а на вершине. В комментарии звезда «Реальных пацанов» упоминает об эстафете, принятой от одного «упавшего» друга. Фанаты тотчас смекнули, что подобный кадр мелькал в профиле Николая Баскова с хэштегом #падающиезвезды.

«Великолепно, Мариночка, смешная Вы», - принялись хвалить знаменитость довольные фолловеры. «Классная, экстравагантная, незашоренная, супер просто!», - не отставали другие поклонники. «Я тоже приняла эстафету, упала на диван после дачи», - рассказала о своем времяпрепровождении фанатка-огородница.

Однако многие поклонники уже устали от «пьяных» шуточек Федункив. «Если троллить пьяниц, то делать это со знанием физики. Упасть вверх невозможно», - заявили некоторые недоброжелатели. «Может, хватит уже падать? Скучно и неоригинально уже», - приобщились к критике остальные комментаторы.

Тем не менее, как сказала однажды героиня Орнеллы Мутти, над упавшим человеком будут смеяться всегда. Это классика. А классика в исполнении Марины в считанные секунды завоевала 11 тысяч лайков.


Дарья Светозарова
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