«Не мужик, а истеричка»: Сергей Зверев устроил скандал в аэропорту

Все произошло в Иркутске. Причиной для конфликта стала просьба работников воздушной гавани пройти досмотр.
В интернете Сергей Зверев поведал, что в иркутском аэропорту с ним случилась трагедия. Во время прохода металлодетектора рамка сработа. Сотрудники воздушной гавани попросили артиста снять с себя все металлической, что привело к истерике и скандалу. Сам Зверев заявил, разве он похож на террориста. Как можно было остановить трезвого и адекватного его, работник аэропорта, что не видит кто перед ним. Один из подписчиков артиста на это заявил что Сергей Зверев не мужик, а истеричка какая-то.
По данному происшествию высказались работники воздушной гавани. Они сообщили, что для них на первом месте стоит безопасность, поэтому досмотр обязаны проходить все, не зависимо от статуса. Работники действовали согласно инструкции.