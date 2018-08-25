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| | «Не мужик, а истеричка»: Сергей Зверев устроил скандал в аэропорту

«Не мужик, а истеричка»: Сергей Зверев устроил скандал в аэропорту

Сегодня, 17:46

Все произошло в Иркутске. Причиной для конфликта стала просьба работников воздушной гавани пройти досмотр.

 

В интернете Сергей Зверев поведал, что в иркутском аэропорту с ним случилась трагедия. Во время прохода металлодетектора рамка сработа. Сотрудники воздушной гавани попросили артиста снять с себя все металлической, что привело к истерике и скандалу. Сам Зверев заявил, разве он похож на террориста. Как можно было остановить трезвого и адекватного его, работник аэропорта, что не видит кто перед ним. Один из подписчиков артиста на это заявил что Сергей Зверев не мужик, а истеричка какая-то.

По данному происшествию высказались работники воздушной гавани. Они сообщили, что для них на первом месте стоит безопасность, поэтому досмотр обязаны проходить все, не зависимо от статуса. Работники действовали согласно инструкции.


Анна Котова
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