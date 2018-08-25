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Поигрались и забыли: Фанаты Фриске разочарованы артистами на её памятном концерте

Сегодня, 17:31

1 октября пройдёт ежегодный благотворительный концерт памяти Жанны Фриске, но с каждым годом именитые коллеги забывают об умершей звезде.

О наметившемся концерте «Жанна Фриске - Я рядом!» напомнила сестра певицы Наталья. Денежные средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на помощь детям-сиротам и малоимущим семьям, о чём заявляют официальные организаторы ежегодного события.

Но список некогда более-менее известных исполнителей разочаровал поклонников российской звезды. Они шокированы тем, как быстро о коллеге и доброй подруге забыли её прославленные друзья по сцене. Никто из тех российских звёзд, которые поигрались и забыли о Фриске, скорбев на всю страну после её смерти, не нашли время, чтобы спеть на благотворительном вечере. Хотя организаторы уверяют, что список будет пополняться, чему фанаты не верят.

Сестра звезды также приложила список артистов, которые выступят на сцене в память о Жанне Фриске, среди них: Анжелика Агурбаш, Томас Невергрин, Наталия Власова, Александр Песков, Оксана Казакова, Наталия Гулькина, Ronny Morris, группа «Ассорти», Эд Шульжевский, Андрей Алексин, Саша Попов, Афина и другие. Перечень был оглашён несколько месяцев назад, но с тех пор не претерпел изменений, а графики топовых артистов уже расписаны на год вперёд.


Елизавета Трюфель
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