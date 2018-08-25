«Чем тут гордиться»: Рустам Солнцев померился пенисами с Максом Барских

Бывший участник «Дома-2» разочаровался достоинством исполнителя. Также он призвал артиста не смешить людей и «спрятать свою спичку».

Недавно в Сети появилась обнаженная фотография Макса Барских, который демонстрировал свое мужское достоинство. Именно это и стало причиной того, что Рустам Солнцев стал мериться размерами пениса с исполнителем. Многие из круга Солнцева говорят, что у него в трусах пожарный шланг. Однако сам Рустам гордится не этим, а обратной стороной своего тела, так как считает, что там у него все идеально. Барских он спросил, чем он тут гордится. Многие заявили, что Макса Барских жалко, несмотря на то, что он страстно целовался со Светланой Лободой, когда Солнцев снял штаны, то исполнитель просто померк на его фоне.

Пользователи теперь с нетерпением ждут размерной схватки между Рустамом Солнцевым и Алексом Малиновским. По этому поводу певец сказал, что сам линейкой мерил, а вот другим не доводилось, а также не собирается это делать. Однако до него доходят разговоры, что его аппарат намного больше, чем у Киркорова.

Анна Котова