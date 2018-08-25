«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

Япония разработает правила для летающих машин Россия снова стала хозяйкой космоса Ученые: Люди появились из-за ошибки природы и расплачиваются за нее шизофренией Поигрались и забыли: Фанаты Фриске разочарованы артистами на её памятном концерте Шоу «Танцы» «оживило» посты Тимати, посвященные дочери «И Вас купили»: Поклонники раскритиковали Чехову за агитацию выборов Полиция Калининграда понизила в звании героя Великой Отечественной войны «Kiki Challenge по-русски»: Работница РДЖ станцевала у движущегося тепловоза Болезнь отступила: Солистка MакSим возвращается на сцену после вынужденного отдыха Учёные раскрыли неожиданную роль алкоголя в эволюции человека Бузова устроила истерику, сорвав съемку шоу Сторонница «изнасилованной» Шурыгиной стала генпродюсером канала Навального
| | «Чем тут гордиться»: Рустам Солнцев померился пенисами с Максом Барских

«Чем тут гордиться»: Рустам Солнцев померился пенисами с Максом Барских

Сегодня, 17:30

Бывший участник «Дома-2» разочаровался достоинством исполнителя. Также он призвал артиста не смешить людей и «спрятать свою спичку».

Недавно в Сети появилась обнаженная фотография Макса Барских, который демонстрировал свое мужское достоинство. Именно это и стало причиной того, что Рустам Солнцев стал мериться размерами пениса с исполнителем. Многие из круга Солнцева говорят, что у него в трусах пожарный шланг. Однако сам Рустам гордится не этим, а обратной стороной своего тела, так как считает, что там у него все идеально. Барских он спросил, чем он тут гордится. Многие заявили, что Макса Барских жалко, несмотря на то, что он страстно целовался со Светланой Лободой, когда Солнцев снял штаны, то исполнитель просто померк на его фоне.

Пользователи теперь с нетерпением ждут размерной схватки между Рустамом Солнцевым и Алексом Малиновским. По этому поводу певец сказал, что сам линейкой мерил, а вот другим не доводилось, а также не собирается это делать. Однако до него доходят разговоры, что его аппарат намного больше, чем у Киркорова.


Анна Котова
Новости по теме
Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка
Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка

 Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте популярного исполнителя. Снимок вызвал бурное обсуждение поклонников по поводу значения изображения на…

Звёзды шоу-бизнеса рассказали об эмоциях от концерта Макса Барских
Звёзды шоу-бизнеса рассказали об эмоциях от концерта Макса Барских

 25 мая в Москве прошел большой сольный концерт певца Макса Барских. Шоу посетило множество звёзд, а Алёна Свиридова и Анна Седокова решили рассказать…

Рустам Солнцев предрёк судьбу Бузовой Анастасии Костенко
Рустам Солнцев предрёк судьбу Бузовой Анастасии Костенко

Бывший участник популярного телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил о том, что супруга прославленного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости