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| | Пожелания добра от Алексея Панина превратились в секс-фото

Пожелания добра от Алексея Панина превратились в секс-фото

Сегодня, 17:27

Имя популярного актера практически не сходит с первой полосы газет, поскольку он любит эпатировать публику. Не успел стихнуть скандал с самолетом, как артист подкинул новую тему для разговоров, опубликовав откровенные снимки.

На фотографии Алексей Панин запечатлен после душа абсолютно обнаженным, при этом он лишь слегка прикрыл самые интимные места полотенцем. Таким нетривиальным образом артист решил адресовать пожелания добра своим поклонникам, которые по странному стечению обстоятельств, приняли форму секс-фото.

Однако провокационными снимками Панина трудно кого-то удивить, так как его микроблог «пестреет» фотографиями с нудистких пляжей, на которых он демонстрирует неплохую фигуру.

Ранее в прессу «просочилась» информация, что актера вместе с дочерью якобы сняли с рейса из-за неподобающего поведения, хотя сам Панин утверждает, что они покинули самолет по личным причинам.


Пойда Анна
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