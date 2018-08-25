Если ее разбомбит, общаться не будем: Прилучный не желает видеть рядом с собой тучную Муцениеце

Недавно между звездой сериала «Мажор» и его спутницей жизни Агатой Муцениеце произошла серьезная размолвка. Сейчас вроде снова воцарилась идиллия, но угроза развода осталась.

Павел Прилучный публично решил обсудить свои отношения с супругой. Он уверяет, что между ними все отлично, да и цветущий вид Агаты это подтверждает. Неожиданно интервью повернулось в несколько иное русло. Супруг более подробно остановился на внешности любимой женщины и вспомнил, что одно время Агата была едва ли не пампушкой, а все из-за роли, которую она в итоге не получила. Актриса рассказала, как изводила себя высококалорийными диетами. В итоге, килограммы пришли, а засветиться на экране в сериале «Большая игра» девушка так и не сумела. Впрочем, лишнему весу было все равно: как вампир, которого приглашают лишь раз, он и не подумал уходить. Пришлось Агате справляться с ним радикальными методами: тренировки, тренировки и еще раз тренировки.

Павлу такие метаморфозы с Агатой пришлись не по вкусу, о чем он и заявил во всеуслышание, дескать раньше жена была стройной и спортивной. Впрочем, пока он готов мириться с легкой полнотой спутницы жизни: «Но если ее разбомбит до 160 килограммов, общаться мы точно не будем», - заявил он. Агата при этом лишь улыбалась, но можно предположить, ее укололо, что Прилучный не желает видеть рядом с собой тучную жену.

Дарья Светозарова