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«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

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«И Вас купили»: Поклонники раскритиковали Чехову за агитацию выборов

Сегодня, 17:14

Поклонники уверены, что Анфиса Чехова была одной из немногих звёзд шоу-бизнеса, старающихся держаться подальше от политики. Но запись в социальной сети заставила их подумать о том, что телеведущая продалась.

 На странице Анфисы Чеховой появилась публикация, в которой она решила поговорить о плюсах молодости и познании новых вещей. И если начало записи могло натолкнуть поклонников на мысли о прошедших годах, то в скором времени им становится понятно, что телеведущая просто агитирует молодежь посетить выборы. Сам шанс отдать свой голос на предстоящих выборах мэра Москвы Анфиса называет нереальным везением. Дополнительным плюсом Чехова называет возможность получить билеты на концерт в Олимпийском.

Однако поклонники телеведущей отнеслись к публикации негативно и раскритиковали звезду. Для них публикация, агитирующая выборы, оказалась неожиданностью и подобного от Чеховой они не ожидали. «Последняя, кто держался от политики на расстоянии. Увы, и Вас купили», - пишет одна из раздосадованных поклонниц телеведущей. Но некоторым показалось, что Анфиса Чехова является достаточно интересной звездой, способной напомнить молодёжи о выборах.


Соломон Эспи
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