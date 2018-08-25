Шоу «Танцы» «оживило» посты Тимати, посвященные дочери

Любовь рэпера к дочке танцоры воплотили в трогательных постановках.

Сегодня на канале ТНТ стартует новый сезон «Танцев». Организаторы шоу решили сделать сюрприз рэп-исполнителю Тимати и собрали самые проникновенные посты с его страницы в соцсети Instagram, посвященные дочери Алисе. Участники шоу «Танцы» «оживили» публикации исполнителя, которые превратились в настоящее шоу из танцев. Задумщики идеи показали, что все, чем живет рэпер – это его дочь.

В роли Тимати и Алисы выступили победители 4-го сезона шоу Виталий Уливанов и Ева Уварова. Постановка получилась невероятно чувственной. Посты в танцах передали всю искренность родительской любви Тимати. «Ни один из ярких моментов не заменит время, проведенное со своим ребенком», «Я всю жизнь хотел сына, но когда появилась дочь, все изменилось. Я понял, что это какая-то неосязаемая, но очень особенная связь», - эти особенные фразы исполнителя стали цитатами, воплощенными в жизнь.

Видеоролик уже доступен для просмотра на канале YouTube.

Мирослава Донцова