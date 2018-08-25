«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

Япония разработает правила для летающих машин Россия снова стала хозяйкой космоса Ученые: Люди появились из-за ошибки природы и расплачиваются за нее шизофренией Поигрались и забыли: Фанаты Фриске разочарованы артистами на её памятном концерте Шоу «Танцы» «оживило» посты Тимати, посвященные дочери «И Вас купили»: Поклонники раскритиковали Чехову за агитацию выборов Полиция Калининграда понизила в звании героя Великой Отечественной войны «Kiki Challenge по-русски»: Работница РДЖ станцевала у движущегося тепловоза Болезнь отступила: Солистка MакSим возвращается на сцену после вынужденного отдыха Учёные раскрыли неожиданную роль алкоголя в эволюции человека Бузова устроила истерику, сорвав съемку шоу Сторонница «изнасилованной» Шурыгиной стала генпродюсером канала Навального
| | «Выдали по-корейски»: Анита Цой вышла замуж по принуждению

«Выдали по-корейски»: Анита Цой вышла замуж по принуждению

Сегодня, 17:30

Популярная исполнительница поздравила супруга с 28-ой годовщиной свадьбы, поблагодарив его за доброту и долготерпение, которые позволили сохранить семью. Она любит и уважает своего мужчину, онако так было далеко не всегда.

 

Анита Цой раскрыла секрет, сообщив, что в первые несколько лет после бракосочетания ее семейная жизнь представлялась ей чем-то ужасным, так как она ненавидела собственного мужа. Однако через время злость певицы сменилась любовью и уважением.

Причина ненависти певицы заключалась в принуждении к браку, ее родители быстро сосватали Аниту, вверив ее в руки мужа со скудным приданым. В шутку звезда замечает, что «выдали по-корейски». Девушка решила бороться с «врагами», приступив к действиям во время свадебного банкета, на котором она исполнила хит Олега Газманова «Путана». Но основная масса гостей не поняли ее «намека», посчитав невесту девушкой с прекрасным чувством юмора.

Анита Цой не остановилась на достигнутом, продолжая испытывать терпение супруга-политика, который проявил мудрость и терпеливо относился к выходкам молодой жены. Мужчине удалось завоевать сердце певицы, поскольку он постоянно дарил ей подарки и говорил ласковые слова и в итоге «крепость пала» и сдалась на милость победителя.

Сейчас семейная жизнь Анита протекает спокойно и счастливо, и мысли о том, что она вышла замуж по принуждению уже не «гложат» ее. Общему сыну пары Сергею исполнилось 26 лет, и он намерен пойти по стопам отца, занявшись политикой. Исполнительница благодарна своим родителям, которые гпщли ей прекрасного избранника.


Пойда Анна
Новости по теме
Ольга Рапунцель трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы
Ольга Рапунцель трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы

 17 июня у участницы «Дом-2» и ее супруга юбилей бракосочетания в связи с чем она опубликовала поздравительный пост на своей странице в Instagram.

Анита Цой с Джеком Воробьём улетают в Берлин
Анита Цой с Джеком Воробьём улетают в Берлин

Певица Анита Цой показала попутчика, с которым отправится в Берлин. Это померанский шпиц Джек Воробей.

Аниту Цой высмеяли за внешний вид на светском мероприятии
Аниту Цой высмеяли за внешний вид на светском мероприятии

Известная певица Анита Цой неприятно удивила своих поклонников и звездных коллег внешним видом на благотворительном балу, организованным фондом имени Михаила…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости