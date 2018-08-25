«Выдали по-корейски»: Анита Цой вышла замуж по принуждению

Популярная исполнительница поздравила супруга с 28-ой годовщиной свадьбы, поблагодарив его за доброту и долготерпение, которые позволили сохранить семью. Она любит и уважает своего мужчину, онако так было далеко не всегда.

Анита Цой раскрыла секрет, сообщив, что в первые несколько лет после бракосочетания ее семейная жизнь представлялась ей чем-то ужасным, так как она ненавидела собственного мужа. Однако через время злость певицы сменилась любовью и уважением.

Причина ненависти певицы заключалась в принуждении к браку, ее родители быстро сосватали Аниту, вверив ее в руки мужа со скудным приданым. В шутку звезда замечает, что «выдали по-корейски». Девушка решила бороться с «врагами», приступив к действиям во время свадебного банкета, на котором она исполнила хит Олега Газманова «Путана». Но основная масса гостей не поняли ее «намека», посчитав невесту девушкой с прекрасным чувством юмора.

Анита Цой не остановилась на достигнутом, продолжая испытывать терпение супруга-политика, который проявил мудрость и терпеливо относился к выходкам молодой жены. Мужчине удалось завоевать сердце певицы, поскольку он постоянно дарил ей подарки и говорил ласковые слова и в итоге «крепость пала» и сдалась на милость победителя.

Сейчас семейная жизнь Анита протекает спокойно и счастливо, и мысли о том, что она вышла замуж по принуждению уже не «гложат» ее. Общему сыну пары Сергею исполнилось 26 лет, и он намерен пойти по стопам отца, занявшись политикой. Исполнительница благодарна своим родителям, которые гпщли ей прекрасного избранника.

Пойда Анна