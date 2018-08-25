«Начинается новая глава»: Дочь Ивана Урганта переезжает в США

18-летняя Эрика Кикнадзе, скорее всего, планирует продолжить образование за границей. В сети девушка будет делиться своими эмоциями.

Сейчас Иван Ургант и его семья находятся в США в Нью-Йорке. Дело в том, что его дочь Эрика Кикнадзе решила получать образование за рубежом. Обо всех своих приключениях девушка будет рассказывать подписчикам в интернете. Сам шоумен в недавнем интервью поведал, что является многодетным отцом, так как воспитывает троих детей: Эрику, Нину и Валерию. Недавно Эрика в сети проинформировала пользователей, что начинает новую главу в своей жизни. До этого в прессе обсуждалась информация, что Иван Ургант мигрирует в Израиль. Эти данные появились после того, как знаменитость получил второе гражданство.

Напоминаем, что знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов и его дочь стали жертвами воров. У дочери знаменитости из авто BMW X4 украли только зеркало дальнего вида. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.

Анна Котова