«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

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«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

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От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

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| | «Начинается новая глава»: Дочь Ивана Урганта переезжает в США

«Начинается новая глава»: Дочь Ивана Урганта переезжает в США

Сегодня, 16:57

18-летняя Эрика Кикнадзе, скорее всего, планирует продолжить образование за границей. В сети девушка будет делиться своими эмоциями.

 

Сейчас Иван Ургант и его семья находятся в США в Нью-Йорке. Дело в том, что его дочь Эрика Кикнадзе решила получать образование за рубежом. Обо всех своих приключениях девушка будет рассказывать подписчикам в интернете. Сам шоумен в недавнем интервью поведал, что является многодетным отцом, так как воспитывает троих детей: Эрику, Нину и Валерию. Недавно Эрика в сети проинформировала пользователей, что начинает новую главу в своей жизни. До этого в прессе обсуждалась информация, что Иван Ургант мигрирует в Израиль. Эти данные появились после того, как знаменитость получил второе гражданство.

Напоминаем, что знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов и его дочь стали жертвами воров. У дочери знаменитости из авто BMW X4 украли только зеркало дальнего вида. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.


Анна Котова
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