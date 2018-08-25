Звезда шоу «Песни» Кристина Кошелева пропустила фан-встречу из-за внезапных проблем

Девушка оказалась заперта в собственном доме из-за сломавшейся двери.

Участница шоу «Песни» Кристина Кошелева попала впросак, поскольку у нее заклинило дверной замок, и она не может покинуть дом. Молодая артистка уже позвонила слесарю и ждет, когда он откроет дверь, но запланированное мероприятие ей придётся пропустить. До фан-встречи остался всего один час, а солистка сидит взаперти и надеется всё-таки не подвести публику. О своей внезапной проблеме певица сообщила в социальной сети Instagram. Пользователи поддерживают Кристину Кошелеву и в комментариях пишут, что с ними тоже случались подобные конфузы. Юзеры рекомендуют всегда держать телефон при себе, поскольку жизнь подбрасывает эпизоды, которым позавидуют лучшие режиссеры голливудских фильмов.

Кристина Кошелева появилась на свет в 1999 году в населенном пункте Сысерть Свердловской области. С раннего детства девушка проявляла творческие способности. Она получила известность после участия в программе «Песни». Талантом Кристины Кошелевой заинтересовался знаменитый продюсер Максим Фадеев.

Домбровский Сергей