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| | Модели Victoria’s Secret раскрыли секрет красоты и идеальной фигуры

Модели Victoria’s Secret раскрыли секрет красоты и идеальной фигуры

Сегодня, 16:38

Девушки рассказали о специальной диете, помогающей им ослепительно выглядеть.

Модели именитого бренда Victoria’s Secret раскрыли секрет своей диеты, которой они придерживаются в течение всего года для поддержания идеальной фигуры. Лишь на первый взгляд профессия модели может показаться лёгкой, однако, чтобы всегда оставаться стройной и подтянутой девушкам приходиться отказываться от многих радостей жизни, включая сытную пищу. На завтрак модели рекомендуют употреблять омлет с зелёным смузи, в котором обязательно должны быть семена чиа. В качестве ланча в данном плане питания идеально подойдёт салат с курицей и коричневым рисом.

На ужин красотки Victoria’s Secret могут побаловать себя жареной на гриле рыбой и зелёными овощами. Также моделям разрешается употреблять протеиновые коктейли с добавлением йогурта, миндаля, арахисового масла и всяческих ягод. По словам стройных красавиц, стройную фигуру им удаётся поддерживать лишь в случае полного избегания алкоголя, хлеба, пищи с глютеном и прочих высококалорийных блюд и напитков.


Александр Вест
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