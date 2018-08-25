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| | Болезнь отступила: Солистка MакSим возвращается на сцену после вынужденного отдыха

Болезнь отступила: Солистка MакSим возвращается на сцену после вынужденного отдыха

Сегодня, 16:22

Артистка Марина Максимова собирается выступить на концерте в Стерлитамаке 1 сентября. Она отметит День знаний вместе с жителями второго по численности города Башкирии.

Марина Максимова, более известная по прозвищу МакSим, испугала поклонников своим заявлением о завершении карьеры. Врачи диагностировали у нее проблемы с сосудами головного мозга. Сейчас болезнь отступила, солистка поправилась и возвращается на сцену после вынужденного отдыха с новыми силами и желанием достигать еще более высоких вершин. Певица МакSим провела отпуск в Алтайском крае вместе с дочками Александрой и Марией, а также любимым человеком, имя которого она скрывает. Чем занимается бойфренд артистки тоже точно неизвестно. Его деятельность не связана с шоу-бизнесом. Вокалистка выбрала мужчину, поскольку он хорошо относится к ее детям.

Исполнительница МакSим раньше философски размышляла о необходимости завершать карьеру, так как здоровье не купишь. Фанаты очень переживали за своего кумира, но их волнения оказались напрасными. Состояние солистки улучшилось, и она готова радовать поклонников новыми песнями и клипами.


Домбровский Сергей
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