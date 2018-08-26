«Веном в деревне»: Жена вывезла Тома Харди подальше от города

Назойливые преследования фаната, а также надоедливые папарацци вынудили семью покинуть мегаполис и поселиться в тихой деревне.

Популярного актера Тома Харди подальше от города вывезла его беременная жена Шарлотта. Супруга антигероя фильма Marvel Comics решила скрыться от надоедливого поклонника, постоянно преследующего их семью. Кроме того, возлюбленные уверены, что деревня – лучшее место для воспитания ребенка. Теперь «супер-злодей Веном» будет жить в деревне. Папарацци все-таки добрались и туда, запечатлев мирно гуляющего с собакой актера.

Информация о том, что звездная пара подыскивает дом в деревне, появилась несколько месяцев назад. Супруги поселились в большом доме, в котором нашли место и для своих питомцев.

Шарлотта и Том познакомились на съемочной площадке фильма «Грозовой перевал», В 2010 году пара официально оформила отношения. Через пять лет Шарлотта родила мужу первенца. Теперь же супруги готовятся стать родителями во второй раз.

Мирослава Донцова