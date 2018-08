«Тренер ты хреновый»: Наташа Королева случайно опозорила Тарзана

У нашего папы @tarzan___official на диване не по валяешься !!!Суббота субботой а тренировка по расписанию @tarzan_gym !!! А как вы проводите выходные с детьми?#зож #выходной #семья #фитнес

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Aug 25, 2018 at 4:55am PDT