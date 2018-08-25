«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

Поигрались и забыли: Фанаты Фриске разочарованы артистами на её памятном концерте Шоу «Танцы» «оживило» посты Тимати, посвященные дочери «И Вас купили»: Поклонники раскритиковали Чехову за агитацию выборов Полиция Калининграда понизила в звании героя Великой Отечественной войны «Kiki Challenge по-русски»: Работница РДЖ станцевала у движущегося тепловоза Болезнь отступила: Солистка MакSим возвращается на сцену после вынужденного отдыха Учёные раскрыли неожиданную роль алкоголя в эволюции человека Бузова устроила истерику, сорвав съемку шоу Сторонница «изнасилованной» Шурыгиной стала генпродюсером канала Навального Google признала Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ «Лава и пепел»: Из-за вулкана Манам в Папуа-Новой Гвинее объявили красную тревогу В небе Таиланда рывками пролетел странный НЛО
| | «Тренер ты хреновый»: Наташа Королева случайно опозорила Тарзана

«Тренер ты хреновый»: Наташа Королева случайно опозорила Тарзана

Сегодня, 16:09

Пользователи заметили, что на тренировке Архип жует жвачку и неправильно дышит, хотя рядом стоит его опытный отец.

 

Отечественная исполнительница Наташа Королева опубликовала в Instagram новое видео, которым хотела похвастаться. Артистка показала, как ее супруг Тарзан занимается спортом вместе с наследником Архипом, но ничего хорошего из этого не вышло, она случайно опозорила супруга. Внимательные пользователи отметили, что во время занятий на тренажере Архип делает то, что категорически запрещается: жует жвачку, которой может подавиться, а также неправильно дышит. Во время такой тренировки необходимо вдыхать носом, а выдыхать через рот, что знают все спортсмены, однако молодой человек пренебрег правилом. Помимо этого, подписчики отметили неправильное положение рук, из-за которого упражнение становится практически бесполезным. Один из пользователей заявил, обратившись непосредственно к Тарзану: «Тренер ты, конечно, хреновый. Сам как-то накачался, а сына научить не сможешь. Дышит ведь неправильно! И руки враскоряку».

Однако больше всего подписчиков интересовал вопрос, не замену ли себе подготавливает Сергей. На эту тему они отпустили несколько нецензурных шуток, также пройдясь по самой Королевой. Её попросили заняться ребенком, так как он сильно худой.


Анна Котова
Новости по теме
Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
Наташа Королева опровергла слухи о депрессии

Последнее время среди поклонников отечественной исполнительницы Наташи Королевой стали ходить разговоры, что у знаменитости депрессия. Однако недавно сама…

Подарок для женщин: Наташа Королева поздравила Тарзана
Подарок для женщин: Наташа Королева поздравила Тарзана "с 8 марта"

Об оригинальном поздравлении.

Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов
Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов

Поклонники Наташи Королевой обеспокоены внешностью артистки. Постаревшая певица вызвала жалость у фанатов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости