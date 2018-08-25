«Тренер ты хреновый»: Наташа Королева случайно опозорила Тарзана

Пользователи заметили, что на тренировке Архип жует жвачку и неправильно дышит, хотя рядом стоит его опытный отец.

Отечественная исполнительница Наташа Королева опубликовала в Instagram новое видео, которым хотела похвастаться. Артистка показала, как ее супруг Тарзан занимается спортом вместе с наследником Архипом, но ничего хорошего из этого не вышло, она случайно опозорила супруга. Внимательные пользователи отметили, что во время занятий на тренажере Архип делает то, что категорически запрещается: жует жвачку, которой может подавиться, а также неправильно дышит. Во время такой тренировки необходимо вдыхать носом, а выдыхать через рот, что знают все спортсмены, однако молодой человек пренебрег правилом. Помимо этого, подписчики отметили неправильное положение рук, из-за которого упражнение становится практически бесполезным. Один из пользователей заявил, обратившись непосредственно к Тарзану: «Тренер ты, конечно, хреновый. Сам как-то накачался, а сына научить не сможешь. Дышит ведь неправильно! И руки враскоряку».

Однако больше всего подписчиков интересовал вопрос, не замену ли себе подготавливает Сергей. На эту тему они отпустили несколько нецензурных шуток, также пройдясь по самой Королевой. Её попросили заняться ребенком, так как он сильно худой.

Анна Котова