Бузова устроила истерику, сорвав съемку шоу

Инцидент произошел в ходе съемочного процесса очередного выпуска «Дома-2». Ведущая не смогла сдержать слез, когда речь зашла о ее фаворите Романе Гриценко, допустив проявление непозволительных эмоций.

Короткий видеоролик, который должен войти в выпуск программы, запланированной на завтра, уже находится в открытом доступе на официальной странице «Дома-2» в соцсети Instagram.

Смотрите завтра в эфире #Дом2 #ТНТ A post shared by dom2_reality (@dom2_reality) on Aug 25, 2018 at 1:08am PDT

Ольга Бузова услышала некую информацию об одном из участников проекта Романе Гриценко и сильно расстроилась, попытавшись объяснить свои чувства, но ее голос дрожал, и она не смогла это сделать, разрыдавшись прямо на лобном месте перед камерами. В итоге съемочная бригада была вынуждена прервать запись эфира, так как звезда долго не могла успокоиться и взять себя в руки.

Таким образом, ведущая косвенно подтвердила слухи о романтических отношениях, завязавшихся между ней и Гриценко, который оказывал Ольге знаки внимания, а после того как добился ее расположения, переключился на другую участницу проекта Ирину Пинчук.

Пойда Анна