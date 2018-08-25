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| | Сторонница «изнасилованной» Шурыгиной стала генпродюсером канала Навального

Сторонница «изнасилованной» Шурыгиной стала генпродюсером канала Навального

Сегодня, 15:32

По словам Навального, с 3 сентября может существенно измениться формат и появятся новые шоу.

Любовь Соболь, являясь юристом ФБК и оппозиционным политиком, ранее также стала известна из-за скандального фото с Дианой Шурыгиной. Снимок был сделан в рамках шоу «Кактус», куда пригласили самую знаменитую «изнасилованную» России, однако его характер возмутил Сеть. Пользователи тогда заговорили о том, что эксперту по борьбе с коррупцией не пристало так мило общаться с девушкой, которую подозревали в «ложных обвинениях».

Учитывая такое прошлое Соболь, в Сети задумались о том, как же именно поменяется канал. Некоторые пользователи предположили, что новым генпродюсером будет предложен уклон в сторону большего количества надуманной грязи и скандальности. По их мнению, сторонница «изнасилованной» звезды ток-шоу вряд ли добавит серьёзности «Навальный LIVE», ухудшив тем самым его качество в целом.

Сам же Навальный, как сообщают интернет-источники, был в очередной раз задержан. Он находится в ОВД Даниловский.


Ирина Летинская
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