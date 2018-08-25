Невинность за 100 тыс. евро: Азербайджанская модель продает девственность ради мамы и жилья

Востребованная модель из Азербайджана решила «девственным» путем заработать денег, чтобы купить дом в Америке и порадовать маму.

Махбуба Мамедзадзе намерена расстаться со своей невинностью за 100 тыс. долларов. Девушка уже дала объявление на сайте Cinderella Escorts. В видеоролике модель рассказала, почему решилась на этот шаг. Оказывается, за заработанные деньги модель намерена приобрести для себя и для своей мамы за дом в Америке. Именно эту страну планирует покорить модель. Кроме того, Махбуба призналась, что путешествия по миру – ее давняя мечта. Также Мамедзадзе планирует открыть на родине приют для бездомных собак. Девственность модель продает не только ради жилья, но и ради мамы, которая сможет гордиться ею.

100 тыс. евро – это стартовая цена на невинность Махбубы Мамедзадзе. Отмечается, что сумма может измениться. Выигравший аукцион проведет ночь с девушкой в одной из гостиниц Германии. Модель позаботилась и о доказательствах своей невинности – покупателю будет предоставлено медицинское свидетельство.

"Модель Махбуба Мамедзаде продает свою девственность за 100 тысяч евро"

Вот, думаю, уступит немного или отказаться? pic.twitter.com/JhcjeKJQMX — алексей булыгин (@bulygin499) August 22, 2018

Азербайджанская модель – не первая девушка, решившаяся на безумный поступок ради денег. Итальянская модель Николь с целью заработать на обучение в Кембриджском университете также выставила свою девственность на торги.

Мирослава Донцова