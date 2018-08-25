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| | Эксперты раскрыли правду о «провалах в памяти» Бритни Спирс

Эксперты раскрыли правду о «провалах в памяти» Бритни Спирс

Сегодня, 15:35

Ранее источник заявил о серьёзных проблемах со здоровьем певицы.

В издании National Enquirer недавно появилась статья, в которой некий аноним, якобы приближённый к окружению знаменитой поп-дивы Бритни Спирс рассказал о её «провалах в памяти», которые случаются всё чаще и чаще. Источник заявил, что в последнее время певица стала забывать имена своих близких, а также города, в которых она давала концерты. Однако, эксперты решили раскрыть правду о состоянии здоровья Бритни, заметив, что эта история взяла своё начало в Нью-Йорке, где около месяца назад выступала певица. Как выяснилось, на сцену неожиданно был вызван радиоведущий Энди Коэн, имя которого Спирс вспомнить так и не сумела.

Сам Коэн признался, что не был раздосадован данным инцидентом, заметив, что он обычный смертный и Бритни Спирс не обязана знать, кто он такой. Этот случай стал основой для появления разнообразных статей в «жёлтой» прессе, где журналисты утверждали, что имя Коэна певица не сумела вспомнить из-за своих провалов в памяти, а не из-за того, что Спирс попросту его не знала.


Александр Вест
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