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| | Подлый муж избил Наталью Штурм и забрал ребёнка

Подлый муж избил Наталью Штурм и забрал ребёнка

Сегодня, 15:03

Артистка обратилась к бывшему супругу, чтобы он не травмировал психику ребенка. Арсений не станет предателем ни для одного родителя.

 

В сети Наталья Штурм поведала своим поклонникам, что бывший супруг увез их сына Арсения в неизвестном направлении, куда-то в Смоленскую область. Из-за этого Наталья все лето не смогла уехать из Москвы и сидела, переживала за отпрыска. Также Штурм призналась, что очень боится за Арсения, так как его отец внезапно решил в 14 лет поломать психику ребенку. Знаменитость добавила, обращаясь к экс-супругу, что неужели 15 тысяч алиментов сильно тревожат его. Возможно мужчина устал, так бы и сказал ей, она забрала бы Арсения в другую школу, рядом с ее домом. Помимо этого Наталья Штурм добавила, что такой войной нечего не добиться. Отметим, что с началом осени знаменитость так и не сможет увидеть сына. Дело в том, что единственным известием от супруга стала повестка в суд на переопределение жительства мальчика и на выплату алиментов матерью.

Напоминаем, что Наталья Штурм воспитывает двоих детей: дочь Елену и сына Арсений. Наследник появился на свет в браке с Игорем Павловым, с которым она рассталась со скандалом. Выяснилось, что мужчина избил Наталью, поломал нос и ключицу.


Анна Котова
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