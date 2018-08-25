Один из лучших футболистов Великобритании за всю историю существования этого вида спорта нарушил правила дорожного движения, но собирается доказать свою невиновность служителям Фемиды.

Дэвид Бекхэм пойдет под суд за превышение скорости движения на автомобиле, которое зафиксировали дорожные инспекторы в Западном Лондоне. Экс-футболист считает себя невиновным, поэтому пойдет на заседания отстаивать свою правоту. Разбирательства по поводу нарушения спортсменом ПДД состоится 29 августа. Если Бекхэму не удастся доказать свою безупречность на дороге, то его лишат водительских прав. Экс-игрок не впервые попадает в подобные переделки. В 1999 году у него уже случались такие инциденты. В результате превышение скорости обошлось Бекхэму суммой 150 тысяч фунтов, хотя сначала его хотели лишить водительских прав на восемь месяцев, но он уладил эту проблему с правоохранителями.

Бекхэм является одним из самых талантливых и знаменитых футболистов Британии. Он перестал выступать в 2013 году. За свою профессиональную деятельность известный англичанин выступал в различных передовых клубах Европы. Закончил свою профессиональную карьеру Бекхэм во французском ПСЖ.

Домбровский Сергей