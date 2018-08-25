«А до попы так и не достал»: Заигрывания похотливого доктора с Волочковой попали на видео

Балерине потребовалась срочная операция из-за уколов морского ежа.

В Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой появился новый видеоролик, на котором артистка показала доктора Бализа, к помощи которого ей пришлось прибегнуть из-за серьёзной травмы, полученной во время летнего отдыха. После того, как балерина случайно наступила на морского ежа, болевые ощущения стали причиной её срочной госпитализации. Прибыв в клинику, медицинские специалисты сразу же смогли поставить Волочкову на ноги, обработав и изолировав все раны. На опубликованном видео Анастасия показала, как в ходе разговора медработник не стеснялся заигрываний, а после дружеского поцелуя от балерины мужчина и вовсе заключил её в объятья. В комментариях подписчики Волочковой заметили, что врач пытался достать до пятой точки Анастасии, шутливо заключив: «А до попы так и не достал».

Многих поклонников смутила навязчивость Бализа, так как доктор не отпускал из объятий Волочкову, которая несколько раз безуспешно пыталась избавиться от слишком похотливого мужчины. Однако, некоторые фанаты негативно отреагировали на «показушность» балерины, которая «зажималась» с едва знакомым мужчиной уже после нескольких минут наедине.

Александр Вест