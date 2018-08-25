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| | «А до попы так и не достал»: Заигрывания похотливого доктора с Волочковой попали на видео

«А до попы так и не достал»: Заигрывания похотливого доктора с Волочковой попали на видео

Сегодня, 14:20

Балерине потребовалась срочная операция из-за уколов морского ежа.

В Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой появился новый видеоролик, на котором артистка показала доктора Бализа, к помощи которого ей пришлось прибегнуть из-за серьёзной травмы, полученной во время летнего отдыха. После того, как балерина случайно наступила на морского ежа, болевые ощущения стали причиной её срочной госпитализации. Прибыв в клинику, медицинские специалисты сразу же смогли поставить Волочкову на ноги, обработав и изолировав все раны. На опубликованном видео Анастасия показала, как в ходе разговора медработник не стеснялся заигрываний, а после дружеского поцелуя от балерины мужчина и вовсе заключил её в объятья. В комментариях подписчики Волочковой заметили, что врач пытался достать до пятой точки Анастасии, шутливо заключив: «А до попы так и не достал».

А этот доктор Бализ спас мою ножку, израненную десятками иголок морских ежей!!!???? Какими бы ни были сложности или боль по жизни, я всегда на позитиве!???????????? А доктор Бализ так меня поддержал и помог! А после операции даже потанцевал со мной в кабинете.???? Сказал, что я очень хороший человек, что красивая и молодая.???? И спросил потом : «How old are you?” И мы посмеялись.???????? Позитив и вера-самые лучшие спасители жизни.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece #доктор

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Многих поклонников смутила навязчивость Бализа, так как доктор не отпускал из объятий Волочкову, которая несколько раз безуспешно пыталась избавиться от слишком похотливого мужчины. Однако, некоторые фанаты негативно отреагировали на «показушность» балерины, которая «зажималась» с едва знакомым мужчиной уже после нескольких минут наедине.


Александр Вест
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