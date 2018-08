«А до попы так и не достал»: Заигрывания похотливого доктора с Волочковой попали на видео

А этот доктор Бализ спас мою ножку, израненную десятками иголок морских ежей!!!???? Какими бы ни были сложности или боль по жизни, я всегда на позитиве!???????????? А доктор Бализ так меня поддержал и помог! А после операции даже потанцевал со мной в кабинете.???? Сказал, что я очень хороший человек, что красивая и молодая.???? И спросил потом : «How old are you?” И мы посмеялись.???????? Позитив и вера-самые лучшие спасители жизни.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece #доктор

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 25, 2018 at 3:23am PDT