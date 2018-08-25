«30 сантиметров – идеал для мужского достоинства»: Пользователи назвали Бузову бревном

Помимо этого, подписчики заметили ошибку в посте артистки и посыпались шутки такие как, «не припустите» - что нужно приспустить.

Ольга Бузова продолжает радовать и поклонников, и хейтеров новыми постами и снимками. На свежем фото артистка запечатлена с задумчивым, сербезным выражением лица, показывающая странный жест руками. Это заметили подписчики и начали развивать тему. Одни писали, что Оля мечтает о 30-сантиметровом. Другие писали, что из-за слов артистки по поводу двухгодичного воздержания, такой аппарат не только доставит болевые ощущения, но и разорвет ее. Также пользователи задали Бузовой вопрос, именно из-за идеального мужского достоинства артистка начала новое шоу «Замуж за Бузову». Они предположили, что мужчины на ее пути не обладают такой длинной. Помимо мнения о размере подписчики назвали исполнительницу бревном.

По мнению некоторых, именно из-за того, что она никакая в постели от нее ушел Тарасов и она не может закрутить роман, и постоянно жалуется на отсутствие секса. Также пользователи написали, что с такими мечтами Бузова так и останется в девках. Некоторые посоветовали артистке немного поработать над собой.

Анна Котова