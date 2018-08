«30 сантиметров – идеал для мужского достоинства»: Пользователи назвали Бузову бревном

Новый сезон шоу «ТАНЦЫ»! Как же я соскучилась. Любимый состав жюри. Егор Дружинин, с возвращением! Ну и, конечно же, самые талантливые участники, которые приехали в любимый Санкт-Петербург. Сегодня в 21.00 ???? не припустите @tnt_online ??

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 25, 2018 at 2:53am PDT