«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

В небе Таиланда рывками пролетел странный НЛО «30 сантиметров – идеал для мужского достоинства»: Пользователи назвали Бузову бревном Продюссер Disney поможет Netflix конкурировать с крупными студиями Зоозащитники призывают бойкотировать садистский фильм «Сердце мира» «Не напрягаю ни тело, ни мозги»: Александра Гозиас не хочет отношений Загадочный ухажер: Пользователи гадают, от кого букет у Бузовой Учёные назвали 8 шагов на пути к «идеальному» здоровью Власти Йемена сообщили об убийстве главаря «Аль-Каиды» В Бельгии задержали 2 тонны кокаина с логотипом «Единой России» NASA предупреждает: К Земле несется опасный астероид Конспирологи: Ньютон предсказал точную дату конца света Ученые: Из-за жары рост зараженных сифилисом увеличился на 500%
| | Обкуренная и пьяная звезда Instagram сбила насмерть мужчину

Обкуренная и пьяная звезда Instagram сбила насмерть мужчину

Сегодня, 13:54

Модель оставила семью без примерного кормильца.

Звезда Instagram Кэтти Саммерс насмерть сбила мужчину по имени Лионель Бирруета, пребывая в момент аварии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В дорожном происшествии Саммерс, сбила на своей машине велосипедиста и поспешила скрыться с места преступления, не побеспокоившись о состоянии мужчины. Как выяснилось, Кэтти была обкуренная и пьяная, когда вела свой автомобиль, поэтому она поспешила позвонить своему партнёру, а не в службу спасения. Вместо того, чтобы направить машину в припаркованный автомобиль, женщина фитнес-модель предпочла врезаться в велосипедиста, сразу же лишив его жизни сильным ударом.

Популярность в Сети Саммерс получила после того, как ей удалось сбросить более 44 килограммов, восстанавливаясь от вторых родов. Скрывшись с места преступления, Катти была замечена на заправке неподалёку, где она избавлялась от пакета, в котором ранее хранилась марихуана. Полиция сумела извлечь все необходимые улики с помощью видеозаписей с парковочной станции, куда заехала преступница. Родственники погибшего мужчины заявили, что Лионель был лучиком света для каждого, кто его знал, поэтому утрата для его жены, которая будет воспитывать их ребёнка в одиночестве, оказалась неописуемой.


Александр Вест
Новости по теме
Пьяная женщина сбила двух школьников в Тайшете
Пьяная женщина сбила двух школьников в Тайшете

Два десятилетних школьника в российском Тайшете стали пострадавшими в автомобильной аварии, в которой женщина, находившаяся за рулём иномарки в состоянии…

Пьяная жительница Британии оставила послание себе в будущем
Пьяная жительница Британии оставила послание себе в будущем

Жительница Великобритании, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила себе довольно необычное послание в будущее. В пьяном виде женщина…

Женщина за рулём авто сбила годовалого ребёнка во Владимире
Женщина за рулём авто сбила годовалого ребёнка во Владимире

Виновница трагического инцидента поспешила покинуть место происшествия.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости