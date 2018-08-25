Обкуренная и пьяная звезда Instagram сбила насмерть мужчину

Модель оставила семью без примерного кормильца.

Звезда Instagram Кэтти Саммерс насмерть сбила мужчину по имени Лионель Бирруета, пребывая в момент аварии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В дорожном происшествии Саммерс, сбила на своей машине велосипедиста и поспешила скрыться с места преступления, не побеспокоившись о состоянии мужчины. Как выяснилось, Кэтти была обкуренная и пьяная, когда вела свой автомобиль, поэтому она поспешила позвонить своему партнёру, а не в службу спасения. Вместо того, чтобы направить машину в припаркованный автомобиль, женщина фитнес-модель предпочла врезаться в велосипедиста, сразу же лишив его жизни сильным ударом.

Популярность в Сети Саммерс получила после того, как ей удалось сбросить более 44 килограммов, восстанавливаясь от вторых родов. Скрывшись с места преступления, Катти была замечена на заправке неподалёку, где она избавлялась от пакета, в котором ранее хранилась марихуана. Полиция сумела извлечь все необходимые улики с помощью видеозаписей с парковочной станции, куда заехала преступница. Родственники погибшего мужчины заявили, что Лионель был лучиком света для каждого, кто его знал, поэтому утрата для его жены, которая будет воспитывать их ребёнка в одиночестве, оказалась неописуемой.

Александр Вест