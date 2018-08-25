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| | «Бери дублером»: Гарик Харламов нашел своего «упитанного» двойника

«Бери дублером»: Гарик Харламов нашел своего «упитанного» двойника

Сегодня, 13:37

Пользователи удивились невероятному сходству между шоуменом и запечатленным на фото молодым человеком.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поделился с подписчиками интересным снимком. Шоумен в подписи к публикации рассказал, что нашел своего двойника. Гарик Бульдог Харламов отметил, что ему часто присылают фотографии людей, обычно упитанных и в кепке, якобы похож на него. Очередной кандидат в двойники показался артисту достойной копией. «Крайне редко это реально похоже на меня (на мой взгляд), но в этом случае я реально считаю, что похож. Так я выглядел бы, если бы ел крошку картошку в 20 лет. И обратите внимание, ни очков, ни кепки! Не знаю, кто этот парень, но привет тебе мой МаксиМи», - написал Харламов.

Очень часто мне присылают разных людей, якобы похожих на меня. Обычно это сводится к тому, что это просто упитанный человек в очках или в кепке. Крайне редко это реально похоже на меня ( на мой взгляд), но в этом случае я реально считаю, что похож. Так я выглядел бы если бы ел крошку картошку в 20 лет ))) И обратите внимание, ни очков, ни кепки ! ). Не знаю кто этот парень, но привет тебе мой МаксиМи )

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Поклонники отметили, что парень на фото действительно очень похож на Гарика. «Упитанного» двойника также сравнили с актером Мэттом Дэймоном. «Я подумала, что это Вы, Гарик, много лет назад», «Одно лицо», «Реально похож!», «Да. Это Вы. Только лет 20 назад», - пишут фолловеры. «Бери дублером», - предложили фанаты. Другие начали шутить на эту тему: «Когда поехал отдыхать в Турцию на месяц», «Да ты это, пластику сделал и потолстел во время отпуска», «Внебрачный брат», «Где-то в параллельной вселенной».


Мирослава Донцова
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