«Бери дублером»: Гарик Харламов нашел своего «упитанного» двойника

Очень часто мне присылают разных людей, якобы похожих на меня. Обычно это сводится к тому, что это просто упитанный человек в очках или в кепке. Крайне редко это реально похоже на меня ( на мой взгляд), но в этом случае я реально считаю, что похож. Так я выглядел бы если бы ел крошку картошку в 20 лет ))) И обратите внимание, ни очков, ни кепки ! ). Не знаю кто этот парень, но привет тебе мой МаксиМи )

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on Aug 25, 2018 at 2:09am PDT